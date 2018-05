- Distributor Kindermann geht neue Wege im Vertrieb und baut seine Außendienstmannschaft nach Kompetenzfeldern aus. Seit März 2018 besetzt dort Sven Junggeburth die neu geschaffene Stelle des Business Development Manager Display Solutions. von Thomas Kletschke

Während der Vertrieb bisher ausschließlich nach Regionen aufgestellt war, ergänzt Kindermann das Team nun nach strategischen Kompetenzfeldern. Gerade im Bereich Displays ist dem Unternehmen zufolge „eine rasante Entwicklung zu verzeichnen“. Anwendungsgebiete reichen vom einfachen Display für den Konferenzraum über Touchdisplays mit Zusatznutzen für Schulen bis hin zu LED Walls für Digital Signage-Anwendungen.

Kindermann geht drum neue Wege im Vertrieb und baut seine Außendienstmannschaft nach Kompetenzfeldern weiter aus. Sven Junggeburth hat im März 2018 die neu geschaffene Stelle Business Development Manager Display Solutions übernommen. Junggeburth ist bereits seit 2015 im Außendienst bei Kindermann tätig und steht nun mit der Spezialisierung auf Displays deutschlandweit den Handelspartnern zur Verfügung.

„Wir sind in einem dynamischen Markt unterwegs und möchten unseren Händlern die beste Unterstützung bieten. Mit unserer neuen Vertriebsphilosophie bieten wir einen Mehrwert an Kompetenz, den Händler direkt für ihre Projekte gewinnbringend nutzen können“, so Timo Meißner, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing bei der Kindermann GmbH, über die Neuausrichtung im Vertrieb.