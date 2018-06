- Epson kündigt die neueste seiner AR-Brillen in Europa an, die Moverio BT-35E, die für gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. von Thomas Kletschke

Unter Berücksichtigung von Kundenfeedback wurde die neue Moverio so entwickelt, dass sie per HDMI und USB-C in Verbindung mit vorhandener Hardware genutzt werden kann. Laut Hersteller nahezu ohne Latenz. Mögliche Anwendungsbereiche liegen im Gesundheitswesen, in der professionellen Drohnensteuerung, in Technik und Unterhaltung. Die Moverio BT-35E ist ab Juli 2018 erhältlich.

Das Modell nutzt ein Si-OLED-Display mit einer HD-Auflösung von 720p und verfügt über eine 5-MP-Kamera, integrierte Sensoren – darunter ein Gyroskop, ein Beschleunigungsmesser, ein Kompass und Umgebungslichtsensoren – sowie ein Schnittstellenmodul mit HDMI- und USB-C-Anschlussmöglichkeit. Die Lösung ist anpassbar auf unterschiedliche Kopfgrößen und nutzbar für Brillenträger.