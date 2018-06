Nun also auch Leipzig. Ein belgischer Außenwerber spuckt den beiden großen Ströer und JCDecaux in die Suppe. Mit Leipzig kann RBL Media nach Aachen zum ersten Mal auch eine Großstadt gewinnen. Stadtvermarktungsverträge sind Langläufer – 15 Jahre laufen sie in der Regel. Das ist auch notwendig, denn der Invest ist immens.