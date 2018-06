- Auf der in Karlsruhe stattfindenden Learntec 2018 nutzte die Messegesellscgaft 26 interaktive digitale Infostelen und vier Multitouch-Pulte, damit Besucher sich orientieren konnten. von Thomas Kletschke

Mit interaktivem Digital Signage erweiterte die Fachmesse Learntec in diesem Jahr ihr Angebot für die Teilnehmer. Eine kombinierte Aussteller- und Produktsuche ermöglichte den mehr als 10.000 internationalen Fachbesuchern und Kongressteilnehmern der 26. Learntec, die vom 30. Januar bis 1. Februar 2018 in der Messe Karlsruhe stattfand, die bessere Orientierung auf der Messe.

Insgesamt 26 interaktive digitale Infostelen und vier Multitouch-Pulte halfen Besuchern, sich auf der Messe zurecht zu finden. Um die Inhalte zu steuern, kam die Digital Signage Softwarelösung kompas von dimedis zum Einsatz. Das Projekt mit der Karlsruher Messe verantwortete die Produktionsgesellschaft OMC Group Events-Marketing & e-Communication.

Learntec-Besucher konnten an den Infostelen Informationen wie Kongressprogramm, Messe-Highlights, Social-Media-News und Aussteller-Infos erhalten und an den Infopulten nach Ausstellern und Produkten suchen. In den Infopulten hatte dimedis zudem das Aussteller- und Produktportal der Messe eingebunden, ein FairMate-Modul. FairMate ist ein Gesamtlösung für das Besuchermanagement von Messen und stammt wie kompas von dem Kölner DS-Spezialisten.