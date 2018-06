- Hersteller Daktronics erwirbt AJT Systems, einen Spezialisten für Broadcast-Technologien wie Live-to-Air-Grafik-Rendering. Ziel ist es, eine leistungsstarke Plattform für Event-Produzenten zu schaffen. von Thomas Kletschke

Durch den Kauf erwirbt man zusätzliches Know-how für interaktive Steuerungen, das künftig in Produkte von Daktronics einfließen wird. Dies kündigt Daktronics bereits jetzt an. Über die Höhe des Kaufpreises ließen beide Seiten bislang nichts verlauten. Selbstgestecktes Ziel ist es, eine leistungsstarke Plattform für Event-Produzenten zu schaffen.

AJT Systems wurde 1997 gegründet und entwickelt Live-to-Air-Grafik-Rendering- und Video-Server-Systeme für die Broadcast-TV-Branche. Technologie von AJT Systems wird jedes Jahr bei mehr als 6.000 Veranstaltungen genutzt, vom Profisport bis hin zum Schulsport. AJT Systems Technologie ist in 1.200 Systemen in Stadien und Arenen sowie 700 Systemen bei TV-Stationen in den USA im Einsatz.