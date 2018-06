- ViewSonic setzt in der Region DACH verstärkt auf Präsenz und Positionierung der Marke. Deshalb ging beim Anbieter von visuellen Produktlösungen vor wenigen Tagen Sarah Klammer als neue Marketing Managerin an Bord. von Thomas Kletschke

Klammer wird ab sofort das Team von ViewSonic sowie dessen zahlreiche Partner unterstützen.

Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau studierte Sarah Klammer an der TU Dortmund Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Marketing, Management und Organisation. Zu ViewSonic wechselt sie nun von der E.ON Inhouse Consulting GmbH.

„ViewSonic verfügt mit zahlreichen Monitoren, großformatigen Displays und Projektoren über eine große Produktpalette. Zudem sprechen wir eine Vielzahl an Kundengruppen an. Diese reichen vom ambitionierten Gamer über den User am Büro-PC bis hin zum Ausrüster von Meetingräumen, Digital Signage-Umgebungen und Home Cinema. Die Herausforderung im Marketing liegt darin, in all diesen Bereichen erkennbar präsent zu sein und zugleich die zentrale Marke zu stärken“, so Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic, in einem Statement.

„Ich bin guter Dinge, dass wir den sehr erfolgreichen Geschäftsverlauf der vergangenen zwei Jahre noch weiter ausbauen können und wir freuen uns mit Sarah Klammer unser Team weiter verstärkt zu haben.“