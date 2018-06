- Lindy hat Elia Lupi zum ersten European Sales Manager ernannt. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung von Lindy in der Schweiz hat Lindy überdies Reto Scaramuzza zum Key Account Manager Schweiz ernannt. von Thomas Kletschke

Der Anbieter für Connectivity-Lösungen und Partner der professionellen IT- und AV-Branche will im Zuge der globalen Expansion seine Marktposition in Europa weiter ausbauen.

Dies schlägt sich auch in den Personalien nieder – mit Elia Lupi gibt es erstmals einen European Sales Manager. „Bei Lindy stehen alle Zeichen auf Wachstum“, so Peter Lindenberg, Geschäftsführer der LINDY-Elektronik GmbH und Chef der LINDY Group, in einem Statement. „Wir freuen uns, mit Elia Lupi und Reto Scaramuzza zwei starke Leader mit so großer Erfahrung und tollem Know-how in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen, um unsere europaweiten Sales-Aktivitäten im Rahmen der globalen Unternehmens- und Expansionsstrategie noch zielgerichteter zu steuern und den für uns sehr wichtigen Schweizer Markt zu stärken und weiterhin zusammen mit unserem Schweizer Distributionspartner auszubauen.“.

Als Head of European Sales wird Elia Lupi von der italienischen Vertriebsniederlassung in Mailand aus als wichtiges Bindeglied zwischen den Geschäftsführern und den Sales-Teams im gesamten europäischen Markt tätig sein und diesen verantworten. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die europäische Expansion und die Umsetzung der globalen Unternehmensstrategie auf europäischer Ebene, die Markt- und Neukundenerschließung, die Leitung und Koordination der europäischen Vertriebsniederlassungen sowie die Erweiterung der Sales-Strategie und Harmonisierung der Sales-Prozesse in Zusammenarbeit mit den regionalen Sales-Teams.

Aus seinen früheren Positionen bringt Lupi hierfür langjährige Erfahrung in den Bereichen Sales Operations, Product Management und Change Management auf europäischer Ebene mit. Er besitzt zudem umfangreiche Erfahrung sowie technisches Know-how in den Bereichen Elektronik und Telekommunikation. Lupi ist diplomierter Elektro-Ingenieur und arbeitete zuvor zwölf Jahre bei Panasonic Italia, wo er als Country Manager die Sales-Aktivitäten für Italien leitete und seit 2014 auch für den mittel- und osteuropäischen Markt verantwortlich war.

„Elia bringt eine Fülle von Sales-Erfahrung, europäisches Marktwissen und Produktleidenschaft mit. Er ist damit genau der Richtige für diese verantwortungsvolle Position“, so Peter Lindenberg.

Als Key Account Manager Schweiz wird Reto Scaramuzza die Koordination und Betreuung des Lindy-Distributors ALSO Schweiz AG übernehmen. Ferner wird er die wichtigsten Geschäfts- und Endkundenpartner Digitec und Bechtle sowie die Erschließung neuer Absatzmärkte durch verkaufsfördernde Maßnahmen in der Schweiz proaktiv verantworten, um das Wachstum am wichtigen Schweizer Standort weiter zu fördern. Hierfür besitzt der Sales-Profi Scaramuzza langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit und Steuerung von Distributoren sowie im Business Development.

Scaramuzza kommt vom Distributor Secomp AG, wo er als Key Account Manager für die Distributionspartner, den E-Tail und E-Commerce sowie für das Business Development verantwortlich war. Zuvor war er jeweils vier Jahre als Account Manager bei der DICOTA Schweiz AG und als Account Manager bei der Swisscom AG, wo er im B2B-Umfeld für den Vertrieb von Telekommunikations-Lösungen zuständig war.