- Für seine Unterstützung von Projekten mit dem kollaborativen Surface Hub wurde DataVision von Microsoft jetzt erneut ein Partner-Award verliehen. von Thomas Kletschke

Drei Jahre nach Gründung der Unified Communication & Collaboration Business Unit wurde DataVision auf der diesjährigen Microsoft Inspire in Las Vegas der globale „Microsoft Surface Hub Partner of the year“ Award 2018 verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt Microsoft das Engagement der DataVision in Hinsicht auf die weltweite Umsetzung von Surface Hub Projekten.

Bereits im November 2017 wurde Datavision auf europäischer Ebene als „Surface Hub Partner of the year“ gewürdigt. Der Ausbau der Business Unit solle kontinuierlich vorangetrieben, so DataVision.

Das Aufmacherbild zeigt (ab der zweiten Person v.l.): Jochen Roggenkämper, Bastian Braun, Guelay Vural (Microsoft) und Paul Schweitzer (Microsoft).