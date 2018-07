- Digital Signage für die digitale und effiziente Mitarbeiterkommunikation ist nun auch beim Verpackungshersteller Gundlach Verpackung im Einsatz. So sieht die Umsetzung im Einsatz aus. von Thomas Kletschke

Digitale Kommunikationslösungen werden immer öfter als effizientes Instrument in der Mitarbeiterkommunikation genutzt – auch bei der Gundlach Verpackung GmbH im westfälischen Oerlinghausen. In Zusammenarbeit mit Gundlach SEEN MEDIA wurde hier ein digitales Mitarbeiter-Informationssystem eingerichtet.

Anstoß dazu gab das Projekt GEO (Gundlach Ergebnis Organisation). In insgesamt 97 Einzelprojekten arbeitet man dort an Konzepten und Maßnahmen zur Sicherung der Unternehmens-Zukunft. Projektfortschritt und Ergebnisse sollten zeitnah und regelmäßig an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert werden. Dazu suchte Gundlach Verpackung ein zeitgemäßes Medium, das langfristig auch die bislang genutzten analogen „schwarzen Bretter“ ablösen sollte.

Besonders wichtig war, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen, die nicht uüber einen eigenen Arbeitsplatzrechner verfügen. Eine smarte, abwechslungsreiche Darstellung der Inhalte sollte dafür sorgen, dass alle Informationen auch wahr- und aufgenommen werden.

Die Lösung für diese Anforderungen entwickelte die Gundlach Verpackung zusammen mit dem Gundlach SEEN MEDIA-Expertenteam, das schließlich auch die Hardware-Anforderungen umsetzte und die Content-Entwicklung und Kreation der Inhalte übernahm.

An zentralen, von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frequentierten Orten wie der Kantine, den Produktionsbereichen und den Aufenthaltsräumen informieren jetzt digitale Touchpoints über News aus dem GEO-Projekt, neue Mitarbeiter, Auszeichnungen und Veranstaltungen. Vorbereitete Templates vereinfachen und beschleunigen die Erstellung und Verbreitung neuer Nachrichten. Die Integration eines N24 Nachrichtenfeeds macht das Gundlach Verpackungs-Mitarbeiter-TV mit Informationen zu Wetter, Sport, Politik und Wirtschaft noch attraktiver und regt zu Gesprächen und Austausch der Kollegen in der Mittagspause an.

Timo Dombrowe, der Projektleiter bei Gundlach Verpackung, ist überzeugt vom Erfolg des neuen Mediums für die Firma: „Die Digitalisierung führt in unserem Unternehmen zu einer wesentlichen Informations- und Kommunikationsverbesserung. Neue Informationskanäle ermöglichen es, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend und schnell zu informieren.“ Das Gundlach-TV komme bei den Kolleginnen und Kollegen gut an und sei als Informationsmedium rundum akzeptiert. Und: „Die Zusammenarbeit mit Gundlach SEEN MEDIA war aufgrund kurzer Wege sehr effizient, sodass unsere Anforderungen und Verbesserungsvorschläge zügig umgesetzt werden konnten.“