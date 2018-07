- Die Online Software AG hat eine Stellenanzeige im invidis-Stellenmarkt veröffentlicht. Das Unternehmen sucht für den Standort Weinheim ab sofort eine/n PRESTIGEenterprise Produktmanager(in). von Thomas Kletschke

Die Anzeige lautet wie folgt:

Online Software AG

Über uns

Die Online Software AG ist ein modernes, innovatives Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für den internationalen Groß- und Einzelhandel. Mit mehr als 35.000 Installationen der Standardsoftware PRESTIGE in 35 Ländern und in 20 Sprachversionen ist die Online Software marktführend in der Preis- und Werbedarstellung auf Druck- und digitalen Medien.

Für unseren Standort Weinheim suchen wir ab sofort eine/n PRESTIGEenterprise Produktmanager(in)

Ihre Aufgabe als Produktmanager beinhaltet die Planung und Steuerung der Weiterentwicklung unserer existierenden Software-Produkte und die Entwicklung neuer Produkte. Dazu sind Sie Schnittstelle zwischen der technischen Entwicklung (SW-Development) sowie dem Go-to-Market Team bestehend aus Kundenservice, Vertrieb und Marketing. Durch Ihre Erfahrungen vom Markt, Ihren Kontakten zu Kunden in Handel und Industrie sowie Ihrem persönlichen Interesse entwickeln Sie aus bestehenden und neu gewonnenen Erkenntnissen unsere technologisch führenden Produkte weiter und planen neue, innovative Produkte für unser Unternehmen.

Um innovative Lösungen und Produkte zu entwickeln, gehört es zu Ihren Aufgaben, zusammen mit unserem Vertrieb, Zeit im Markt zu verbringen, um die Wünsche der Marktteilnehmer zu verstehen, diese zu dokumentieren, auszuwerten und Ihre Ergebnisse zu kommunizieren. Sie verfügen über eine gute Mischung aus Geschäfts- und technischem Verständnis, um Entscheidungsvorlagen zu erstellen, damit über die notwendigen Ressourcen und Investitionen zur Realisierung entschieden werden kann.

Hauptverantwortlichkeiten:

Strategische Planung und Managen des Produkt-Angebotes über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

Erstellen und präsentieren von produktstrategischen Entscheidungsvorlagen für das Produktboard (Geschäftsleitung, Vertrieb, Marketing, Entwicklung) auf Basis aller Marktfakten

Erstellen der Planung für aktuelle und zukünftige Produkte auf Basis von Kunden und Markt-Szenarien, unterstützt durch immer wieder stattfindende Besuche und Interviews von Kunden und Partnern

Regelmäßiger Statusabgleich und ggf. Lösungsunterstützung mit dem technischen Entwicklungsteam

Erstellung von umsetzungsorientierten Produkt- und Modulkonzepten für die Überführung in die technische Produktrealisierung

Analyse und Präsentation von potentiellen Partnerschaften für die Erstellung des Produkts

Stellenanforderungen:

Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung, IT-Technologie oder industrielles Produktmanagement

Hohe soziale Kompetenz und gutes Kommunikationsvermögen

Fundiertes Wissen und Verständnis von Business und Technologie

Wirtschaftswissenschaftliche-, Ingenieurs- oder Technikerausbildung mit betriebswirtschaftlicher Zusatzausbildung ist ein großes Plus

Die Tätigkeit als Produktmanager erfordert eine Reisetätigkeit von ca. 25%, zu Kunden und Partnern in Deutschland, Europa und weltweit

Wenn Sie der Meinung sind, sich dieser Herausforderung stellen zu wollen und die entsprechenden Anforderungen mitbringen,

dann kontaktieren Sie uns.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Ihre Fragen vorab beantwortet Ihnen Herr Volker Wissmann unter der Telefonnummer +49 6201 9988-0. Diskretion und eine umfassende Wahrnehmung Ihrer Interessen sichern wir Ihnen ausdrücklich

zu.

Anfragen und Angebote von Personalvermittlungsunternehmen werden nicht berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an career@online-software-ag.de.

Die Stellenausschreibung finden Sie an dieser Stelle im verlinkten PDF.