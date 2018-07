- Grünes Licht: Die chinesische Regierung hat einem Plan von Hersteller LG Display zugestimmt, nach dem der Konzern in China eine OLED-Fabrik in Guangzhou bauen möchte. von Thomas Kletschke

Für 2,6 Billionen Won (derzeit etwa: 2,33 Milliarden US-Dollar) wird LG Display im chinesischen Guangzhou eine OLED-Fabrik bauen, die ab dem zweiten Halbjahr 2019 die Serienproduktion starten soll.

Wie in China üblich, musste sich der Konzern einen Partner vor Ort suchen: Mit einem 70%-igen Anteil wird LG Display die Mehrheit an dem geplanten Joint Venture halten. Guangzhou Economic and Technological Development District ist der zweite Anteilseigner mit 30%.