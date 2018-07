- Innovative Lichtlösungen setzen nun den historischen Stadtkern der indischen Stadt Jaipur in Szene – Kulturdenkmäler werden dadurch nachts auf spannende Art inszeniert. von Thomas Kletschke

Die 3 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan ist voller Zeugnisse der königlichen Familie, die einst die Region regierte und aufgrund der pinken Hausfassaden auch unter dem Namen „rosarote Stadt“ bekannt.

Nun wurden LED-Lösungen von Osram installiert. Rund 6.600 LED-Leuchten, darunter lineare Lichtsysteme wie der Traxon Nano Linear Allegro und Strahler zur Flächenbeleuchtung wie der Traxon Washer Allegro beleuchten das Stadtschloss sowie die umliegenden Alleen und verleihen dem historischen Stadtkern eine faszinierende Wirkung.

„Wir haben etwas gebaut, was es vorher nicht gab. Die neue Beleuchtung versetzt die Altstadt in einen ganz besonderen Glanz“, so Viswanathan Ashok, Head of Sales bei Osram Lighting Solutions India, über das Ergebnis.

In einem 5,7 km langen Abschnitt der Stadt mit 425 Denkmälern, wurden 30 verschiedene Arten von Leuchten in 15 verschiedenen Varianten von Abstrahlwinkeln und acht verschiedenen Farbtemperaturen zur Inszenierung der eindrucksvollen Fassaden eingesetzt. Mit dem neuen Lichtkonzept in Jaipur ist es gelungen, Kultur und wertvolles Erbe mit moderner Technologie zu kombinieren und somit neue und alte Lebensstile zu vereinen.