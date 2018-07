- Der US-Hersteller Daktronics und Streaming- und IPTV-Experte Vitec kündigen eine strategische Partnerschaft an und integrieren Daktronics‘ Show Control System und Vitecs EZ TV IPTV- und Digital Signage-Plattform. von Thomas Kletschke

Ein vertikaler Markt, in dem Daktronics seit jeher stark ist, ist die Ausstattung on Sportstadien jeder Größe mit LED-Lösungen. Hier könnte die integrierte Lösung für die Betreiber die Abläufe am Spieltag vereinfachen, das sie eine zentrale Kontrolle über alle Displays hinweg ermöglicht. So wird ein einheitliches visuelles Erlebnis für visuelle Kampagnen auch einschließlich von IPTV und Digital Signage intuitiver umsetzbar.

Vitec ist ein Anbieter von End-to-End-Video-Streaming-Lösungen für Rundfunk-, Militär- und Regierungs-, Unternehmens-, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen. Das H.265-(HEVC) und H.264-Angebot des Herstellers kombiniert Broadcasting mit Live-Streaming-Funktionen. Encoding und Decoding, IPTV-Lösungen für Desktops und mobile Geräte sowie PCI-Karten mit SDK für Integrationsprojekte gehören zum Portfolio.