- AVIEA, Fachverband der professionellen AV-Industrie, baut sein Team in Europa weiter aus: Peter Schädel ist jetzt European Marketing Manager. von Thomas Kletschke

Schädel ist seit Mitte Mai 2018 bei AVIEA (Audiovisual and Integrated Experience Association) am Standort in München tätig.

Marketingexperte Peter Schädel war zuvor mehr als zehn Jahre bei Meyer Sound Germany als Marketing Manager aktiv. Mit seiner Expertise wird er federführend die Marketingaktivitäten von AVIEA in Europa auf- und ausbauen.

„Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe. Während AVIEA in USA seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Branche ist, gibt es in Europa noch ein großes Wachstumspotenzial. Daher gilt es, den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen und den Nutzen einer Mitgliedschaft zu kommunizieren“, so Peter Schädel in einem Statement zum Antritt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Peter Schädel einen Marketing Manager für uns gewinnen konnten, der die Branche und AVIEA seit vielen Jahren kennt. Damit ist er prädestiniert die Expansion in Europa professionell zu unterstützen“, kommentiert Chris Lavelle, Senior Director of Development Europe des Verbands.