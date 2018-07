- Am Lausitzring steht das größte unabhängige Testgebiet für vernetztes und automatisiertes Fahren. Telekom und DEKRA wollen dort 5G und weitere Standards testen. von Thomas Kletschke

Autos, Ampeln und Laternen werden in wenigen Jahren Daten über den Kommunikationsstandard 5G austauschen – nur drei Beispiele für den Verkehr der Zukunft. Dabei sollen die Systeme sicher sein. DEKRA und die Deutsche Telekom bauen deshalb die Test- und Rennstrecke Lausitzring als 5G-Testfeld für intelligente Mobilität aus.

Die Szenarien sind vielfältig: Vernetzte Autos und autonome Fahrzeuge sollen in Echtzeit miteinander kommunizieren. Dazu mit Gebäuden, der Straßen-Infrastruktur oder auch mit Fahrradfahrern und Fußgängern. Navigations-Infos werden auf Zentimeter genau sein. Der Fahrer kann neben neuartigen Assistenzsystemen dann auch Infotainment und andere Dienste im Auto nutzen. Basis dafür sind neue Lösungen für Konnektivität in Fahrzeugen.

Am Lausitzring arbeiten Experten vieler Bereiche zusammen. Hierdurch entsteht ein passendes Umfeld für Automobilhersteller und -zulieferer aber auch für Hersteller von Kommunikationskomponenten. Sie können hier intelligente Mobilität in realer Umgebung testen. Die Ergebnisse helfen, Technologien und Dienste zu entwickeln. Die Telekom Deutschland wird die modernste 4G- und 5G-Infrastruktur für die Teststrecke stellen. Außerdem kommen neue Technologien zum Einsatz. Zum einen Edge Computing, bei dem cloudbasierte Rechenleistung die Kommunikation in Echtzeit sicherstellt. Zum anderen Precise Positioning, also die zentimetergenaue Lokalisierung und C-V2X, der Telekommunikationsstandard für die Kommunikation zwischen Autos, Netz- und Straßeninfrastruktur.

Das DEKRA Technology Center am Lausitzring bietet bereits die gesamte Bandbreite der Zulassungstests für Automobilhersteller an. Mit rund 545 ha ist es das größte unabhängige Testgebiet für vernetztes und automatisiertes Fahren in Europa. Das Areal umfasst eine Fläche von über 700 Fußballfeldern. Die Straßen entsprechen Innenstädten, Landstraßen und Autobahnen. Auch sind spezielle Asphaltzonen für Tests zum autonomen Parken vorhanden.

Mit der neuen Testanlage kann die Industrie künftig sowohl vernetzte Funktionen als auch die Systeme dahinter testen. So kann das vernetzte Gesamtsystem bis hin zur Kommunikation mit den Servern der Fahrzeug-Hersteller geprüft werden.