Die Distec GmbH – Spezialist für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen – hat ihren Internetauftritt überarbeitet und von datadisplay-group.de auf distec.de umgezogen. Grund: Die Data Display GmbH agierte bisher als Holding für die Firmen der Data Display Group. Das sind die Distec GmbH in Deutschland, Display Technology Ltd. in Großbritannien und Apollo Display Technologies in den USA. „Nachdem die Fortec Firmengruppe 2016 die Firmen der Data Display Group und damit die Holdingaufgaben übernommen hat, haben wir die Data Display GmbH zu Beginn dieses Jahres aufgelöst“, so Bernhard Staller, Geschäftsführer der Distec GmbH und Vorstand der Fortec AG.

Distec steht seinen Kunden unverändert als Ansprechpartner für TFT-System-Lösungen mit einem breiten Spektrum an Hard- und Software, Dienstleistungen und kundenspezifischen Lösungen rund ums TFT-Display zur Seite. Als Mitglied der Fortec Group kann die Firma Distec darüber hinaus auf die Produkte, Dienstleistungen und das Know-how eines umfangreichen Hightech-Firmennetzwerks zugreifen.

Die Produktpalette umfasst TFT-Displays in Größen von 2,“2 bis 75″, TFT-Ansteuerlösungen, Touchscreens und ein breites Angebot an Dienstleistungen wie beispielsweise das VacuBond Optical Bonding oder kundenspezifische Monitorsysteme ab industriellen Kleinstückzahlen.

Anzeige