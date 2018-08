Demnach wurden im ersten Halbjahr 2018 über 1,3 Millionen OLED TV-Panels verkauft – in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 wurden 600.000 Stück abgesetzt. Laut LG Display soll die Produktionseffizienz verbessert werden. Das Unternehmen plant, im zweiten Halbjahr 2018 mehr als 1,6 Millionen OLED TV-Panels abzusetzen.

Zum Vergleich: LG Display (LGD) startete die Produktion von OLED-TVs im Jahr 2013. Damals wurden 200.000 Einheiten verkauft. Im gesamten Jahr 2017 setzte die koreanische Firma 1,7 Millionen OLED TV-Panels ab. Das Geschäft mit OLED-TVs soll ab 2018 profitabel werden.

Die derzeitige Kapazität von LG Display in der 8.5 Gen. Fab in Paju beträgt 70.000 Substrate im Monat. Die Produktion in der Fabrik in Guangzhou, ebenfalls eine 8.5 Gen.-Linie, soll die Kapazität von LGD 130.000 Substrate pro Monat erreichen. Die Massenfertigung in China startet gegen Ende des Jahres 2019.

