Dieses Jahr erhielt der LG OLED65E8 die Auszeichnung als Gewinner in der Kategorie „Premium OLED TV“. Darüber hinaus erhielt der LG 65SK9500 mit NanoCell-Technologie und IPS-Panel die begehrte Auszeichnung in der Kategorie der TV-Geräte mit integrierter künstlicher Intelligenz.

KI an Bord hat auch der smarte Lautsprecher, der unter dem Namen LG XBOOM AI ThinQ WK7 antrat und in der Kategorie intelligente Lautsprecher gewann. Ebenfalls ganz oben auf dem Siegertreppchen landete die Dolby-Atmos-fähige Soundbar LG SK10Y.

Der OLED-Fernseher 65E8 überzeugte die Jury nicht nur mit Vielseitigkeit und beindruckender Bildqualität, sondern auch durch das Zusammenspiel zwischen der Bedienoberfläche webOS 4.0 und der im TV integrierten KI. Gewürdigt wurden zudem die hohe Klangqualität mit Dolby-Atmos-Dekodierung, das Floating-Illusion-Design, die Unterstützung des HDR Premium-Standards Dolby Vision und die dynamische Aufwertung von HDR10-Inhalten durch LGs interne Signalverarbeitung.

Artificial Intelligence verändert die Bedienung von Fernsehern, so die Ansicht von EISA ― und der Super-UHD-TV 65SK9500 von LG steht der Jury zufolge an der Spitze dieser Entwicklung. Der 2018er Super-UHD-Fernseher von LG liefert dank NanoCell-Technologie mit Full Array Local Dimming Pro ein hochwertiges, fein gezeichnetes Ultra-HD-Bild und unterstützt ebenfalls Dolby Vision. Die Integration einer leistungsstarken AI-Plattform – „AI ThinQ“ – in Kombination mit Google Assistant ermöglicht die Interaktion per Sprachbefehl.

