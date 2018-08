Maverick AV Solutions wird Zoom bei der Erweiterung seiner weltweiten Präsenz unterstützen – beginnend mit Nordamerika und Europa. Das Ziel der beiden Unternehmen ist, Wachstum in neuen Kundensegmenten zu ermöglichen und „Zoom Rooms“, die Lösung für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, im Markt bekannter zu machen.

Die Zoom-Plattform lässt sich in alle bestehenden Hardware-Systeme integrieren. Kunden können somit die vorhandene Raumausstattung nutzen und schaffen mit der Plattform eine Workplace-Umgebung, die zu ihrem Meeting- und Kollaborationsstil passt. Die Plattform eignet sich für jegliche Größe an Räumlichkeiten, in denen zusammengearbeitet wird – von kleinen Besprechungsräumen über Büros bis hin zu modernen Schulungs-, Kommunikations- und Konferenzzentren.

Maverick AV Solutions greift für die Zusammenarbeit mit Zoom auf sein Ecosystem marktführender Collaboration-Hersteller zurück, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, mit denen Integratoren einfache, intuitive Raumsysteme mit schneller Inbetriebnahme erstellen können. Zoom verfügt bereits über Partnerschaften mit einer Reihe von Maverick-Herstellern wie Logitech, Dell und Crestron.

Mehr Informationen zu den Produkten und Lösungen von Zoom erhalten interessierte Vertriebspartner per Email an info@tdmaverick.de oder telefonisch unter 089/4700-2818.

