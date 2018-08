Distribution & Reseller Tech Data ist an Mariä Himmelfahrt bundesweit für Kunden da











Der 15. August 2018 ist gesetzlicher Feiertag in vorwiegend katholischen Teilen Bayerns und im Saarland. Auch an diesem Tag steht das Tech Data-Vertriebsteam seinen Partnern in diesen Regionen für Bestellungen und Fragen von 08.30 bis 17.30 Uhr zur Verfügung, teilte der Distributor mit.

Unter der Telefonnummer 089/4700-2231 oder der direkten Durchwahl ihres persönlichen Ansprechpartners erreichen Fachhandelspartner den Vertrieb. Darüber hinaus kann wie gewohnt auch über das Online Informations- und Bestellsystem InTouch bestellt werden.

