Seit Juli 2018 verstärkt Oliver Seeger die Abteilung Visual Solutions von Sharp als Pre-Sales Engineer. Er iston München aus für dasUnternehmen tätig. Die neueste strategische Stellenbesetzung bei Sharp steht im Rahmen einer zukunftsorientierten und dynamischen Vertriebs-, Marketing- und Produktstrategie.

Oliver Seeger stößt von iiyama zum Team und bringt eine über zehnjährige Erfahrung im Vertrieb, Produkt-Marketing und Produkt-Management von visuellen Lösungen und Display-Technologien mit sich. In den ersten Monaten will sich Seeger mit seinem ausgeprägten technischen Wissen und einer umfassenden Kenntnis der Displaybranche vor allem darauf konzentrieren, etablierte und neue Händler tatkräftig zu unterstützen, um den Erfolg in Deutschland weiter zu sichern.

Markus Eisemann, Manager Sales Visual Solutions bei der Sharp Business Systems Deutschland GmbH, in einem Statement zur Personalie: „Ich freue mich, Oliver Seeger bei der Abteilung Visual Solutions von Sharp willkommen zu heißen. Mit seiner weitreichenden Erfahrung im Displaymarkt wird Oliver Seeger nicht nur in Bezug auf Marktkenntnisse, sondern auch als erfahrener Business Development Manager sehr positiv zu unserem Deutschland-Geschäft beitragen. Ich bin mir sicher, dass unsere Kunden und Vertriebspartner dieses äußerst begabte Teammitglied mit offenen Armen empfangen werden.“

Anzeige