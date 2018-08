Der promovierte Betriebswirt war seit 2005 bei Wall in verschiedenen Funktionen tätig.

Andreas Scholz, Geschäftsführer Finanzen & Administration der Wall GmbH, in einem Statement zu der Personalie: „Dr. Marc Bieling hat die DDW in den vergangenen zehn Jahren zu einer eigenen Marke mit hohem Wiedererkennungswert im Berliner Außenwerbemarkt geführt. Mit großer Leidenschaft und hohem Engagement konnte er die Stellung klassischer Plakatmedien und auch die Dauer- und Hinweiswerbung in Berlin in einer zunehmend fragmentierten und digitalisierten Medienwelt nicht nur behaupten, sondern vielmehr erfolgreich ausbauen. Hierfür bedanken wir uns bei Dr. Bieling ganz herzlich. Umso mehr bedauern wir seine Entscheidung. Wir wünschen ihm weiterhin den besten, verdienten Erfolg für seinen beruflichen Weg und bedanken uns für die stets vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Künftig wird die Geschäftsführung der DDW als Doppelspitze geführt: Bereits zu Anfang September 2018 übernimmt Bernd M. Peschel, heute Leiter des Verkaufsbüros Berlin von Wall, auch die Position des Geschäftsführers Vertrieb & Marketing beim Tochterunternehmen. Er hat damit fortan eine Doppelfunktion innerhalb des Unternehmens inne. Die Leitung des Betriebs der DDW verbleibt in den Händen von Frank Leuschner, heute Betriebsleiter, der ebenfalls ab September 2018 als zweiter Geschäftsführer, für Technik und Service, neben Bernd M. Peschel fungieren wird.

Die Draussenwerber GmbH wurde 2008 als 100-prozentiges Tochterunternehmen des Unternehmens Wall gegründet. Die Draussenwerber, mit Sitz im Berliner Bezirk Spandau, sind die Spezialisten für lokale Außenwerbung in Berlin und vermarkten derzeit über 50.000 Werbeflächen auf Litfaßsäulen, an Straßenlaternen, in Fahrgastunterständen und U-Bahnhöfen.

Anzeige