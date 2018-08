Dominik Nolte ist seit Juli 2018 neuer Leiter der Niederlassung Hannover. Er übernimmt diese Position von Thorsten Evers, Key Account Manager in der Niederlassung Hannover, der ein halbes Jahr die Niederlassung kommissarisch geleitet hatte. Mit Dominik Nolte holt sich G+B einen erfahrenen Kollegen aus der Branche ins Haus, der als ehemaliger Mitarbeiter das Unternehmen, die Strukturen, die Philosophie und das G+B Team bereits kennt. „Zu G+B zurückzukehren ist ein kleines bisschen wie nach Hause zu kommen. Es ist schön, so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, aber auch, dass nicht alles beim Alten geblieben ist. Im Hause G+B hat sich viel getan und mir gefällt, was hier passiert. Ich bin begeistert von der diesjährigen Leistung meines Teams in der Niederlassung Hannover und auch die strukturelle Zusammenlegung der G+B Niederlassungen im Norden zeigt mir, dass wir uns intern stärken“, so Dominik Nolte in einem Statement zum Amtsantritt.

Oliver Sperling ist neuer Niederlassungsleiter in Hamburg. Sperling übernimmt die Position von Kilian Floehs, der von März 2016 bis Juli 2018 das Team der Hamburger Niederlassung leitete. Kilian Floehs begleitet derzeit die Integration der Hamburg Showtechnik HST GmbH in die G+B Niederlassung Hamburg und wird sich danach neuen Aufgaben bei Gahrens + Battermann widmen. Als ehemaliger Geschäftsführer der Hamburg Showtechnik HST GmbH wechselte Oliver Sperling im Zuge der Integrierung Mitte Juli 2018 in die Position des Niederlassungsleiters. „Wir freuen uns, gemeinsam im Team die Chancen wahrzunehmen, die sich uns durch den Zusammenschluss auf dem Hamburger und norddeutschen Veranstaltungsmarkt bieten“, so Oliver Sperling.

Gahrens + Battermann ist bereits seit vielen Jahren mit den G+B Standorten Berlin, Hannover und Hamburg im Raum Norddeutschland vertreten. Um die Leistungen der einzelnen Teams noch effizienter zu gestalten und die Marktpositionierung im Bereich Norddeutschland auszubauen, wurden diese drei regionalen Niederlassungen 2017 in einer strategischen Entscheidung strukturell zu einer vereinten Region Nord zusammengeführt.

