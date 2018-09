Analog Way aus Frankreich bietet an High-End-AV-Konverter und Switches an. Durch die Übernahme von Pitcurall, dem finnischen Hersteller von Medienservern, wurde die Firma zum bedeutenden Akteur auf dem Markt für Medienserver.

Die leistungsstarken 4K-Multi-Output-Seamless-Switcher und Videowand-Prozessoren der „Livecore“-Serie sind nach wie vor die Flaggschiffe von Analog Way. Sie werden häufig für Live-High-End-Präsentationen und für die Erstellung riesiger Video-Leinwände mit einer großen Anzahl von Videoausgängen verwendet.

Anwender von Analog Way können auf den Service der Lang Baraday AG zurückgreifen. Dieser beinhaltet Vermietung, Pre- und After-Sales-Unterstützung, Projektgeschäft, erweiterte Reparaturprozesse und umfangreiche Serviceleistungen.

Darüber hinaus bietet die Lang Academy seit Jahren Produktschulungen an. Ab 2019 werden Analog Way Trainings für Schweizer Kunden auch in Zürich angeboten.

Anzeige