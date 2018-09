Christian Czimny nahm seine Arbeit Anfang Juli auf und arbeitet eng mit Absen Europes Team in der Rüsselsheimer Zentrale zusammen, wo auch Kundenbesuche abgehalten werden. Czimny wird darüber hinaus häufig zum chinesischen Hauptsitz von Absen in Shenzhen und zur Fertigungsstätte in Huizhou reisen, um sich mit allen Abteilungen abzustimmen. Im Rahmen seiner Funktion wird Christian Czimny Messen, Lieferanten und Kunden in Europa besuchen, um Feedback zu bestehenden und zukünftigen Projekten zu sammeln und ihre Wünsche in Bezug auf Weiter- bzw. Neuentwicklungen in Erfahrung zu bringen.

In dieser Rolle wird der neue F&E-Direktor partnerschaftlich mit Absens Technologieleiter zusammenarbeiten und ist für die Gesamtkoordination, das funktionale Management und die Entwicklung des europäischen LED-Display-Produktportfolios in enger Kommunikation und Kooperation mit seinen Gegenübern in der F&E-Abteilung in der Absen-Zentrale in Shenzhen verantwortlich.

Christian Czimny war bei der Lang AG mehr als 15 Jahre als LED-Produktmanager und Eventtechnologie-Experte tätig. Bei Absen wird er nun die internen und Kundenlastenhefte von LED-Produkten erstellen.

