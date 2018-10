Nachdem am 20. August alle mehr als 1.200 Fluginformationsdisplays (FIDS)

in Gatwick ihren Geist aufgegeben hatten und stundenlang nicht mehr ans Laufen gebracht werden konnten, hat es Ende der letzten Woche das Terminal 2 in London-Heathrow erwischt. Allerdings konnte der Ausfall schneller behoben werden, als bei dem Vorfall in Gatwick.

Good morning, our flight information screens are inactive this morning. Please use the Heathrow website (https://t.co/U0E2EhZv1P) or App on your mobile phone to keep updated. Heathrow colleagues are on hand to help you on your journey. We are sorry for any inconvenience caused

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 27. September 2018