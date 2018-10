Digital Signage Branche Fujitsu eröffnet in Dublin ein Connected Retail Experience Center

Hersteller Fujitsu eröffnet ein Connected Retail Experience Center in der irischen Hauptstadt Dublin. Der Fokus des neuen Centers liegt darauf, Händlern und Kunden einen noch reibungsloseren In-Store-Betrieb zu ermöglichen, das Kundenerlebnis zu steigern und neue Kundenzielgruppen zu erschließen. Auch die Reduzierung der Kosten spielt eine zentrale Rolle. Live Showcases von 13 Technologien geben einen Ausblick auf die Zukunft des stationären Handels.

Angesichts eines extremen Wettbewerbs müssen sich stationäre Händler immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um sich die Loyalität und das Interesse ihrer Kundschaft zu sichern. Umso mehr kommt es auf ein nahtloses Angebot an, das On- und Offline-Welt miteinander verbindet. Das Connected Retail Experience Center von Fujitsu zeigt zahlreiche Omnichannel-Lösungen, mit deren Hilfe etwa Waren optimal platziert werden können und das Kundenverhalten transparenter wird, die aber auch tiefgreifende Analysen sowie das Purchasing und Support-Leistungen beinhalten.

Das Center befindet sich am Hauptsitz von Fujitsu Ireland in Dublin und bietet insgesamt 13 End-to-End-Lösungen, einschließlich Geräte für einen All-in-one Point of Service, eines vernetzten Connected Fitting Rooms mit digitalen Features für Kunden, diversen Analyse-Tools sowie der PalmSecure Biometric-Technologie von Fujitsu für eine sichere Authentifizierung der Mitarbeiter.

Der vernetzte Handel steht ebenfalls im Fokus des diesjährigen Fujitsu Forums, das vom 7. bis zum 8. November in München stattfinden wird. Unter dem Motto Connected Retail präsentiert Fujitsu in einer speziellen Zone umfassende Lösungen, die sich Technologien wie Stimmerkennung, künstlicher Intelligenz, RFID Tagging, Handvenen-Leser, Self-Check-out sowie mobiler Zahlungsmöglichkeiten bedienen.

Das optimale Management der Kundenströme und praktische Erkenntnisse aus dem Kundenverhalten gehören ebenfalls zum Angebotsspektrum. Im Rahmen des Fujitsu Forums 2018 zeigt das Unternehmen Teile seines Portfolios für den Lebensmittel- und den Textileinzelhandel.