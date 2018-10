Die Porcelanosa-Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Keramikböden und Wandfliesen, Küchen, Badezimmern und Baulösungen. Mit einem Team von 5.000 Mitarbeitenden und mit über 45 Jahren Erfahrung ist die Marke in 150 Ländern mit 1.000 Filialen weltweit vertreten, darunter New York, London, Paris und Mailand.

Instore-Spezialist Mood Media hat nun für Porcelanos ein abgestimmtes Klang- und Dufterlebnis für mehr als 130 Porceloanosa-Läden und -Showrooms in den Märkten Spanien, Großbritannien, Frankreich, Portugal, Italien, Chile, Mexiko, USA und Kanada umgesetzt.

Der erste Store, der neugestaltet wurde, befindet sich im spanischen Vilarreal. Hier und andernorts lautete die Vorgabe von Porcelanosa, eine ansprechende Atmosphäre und Flair am PoS entstehen zu lassen. Die Identität der Marke wird über ein maßgeschneidertes Musikangebot, das auch mit den Musikgeschmäckern der Kunden zusammenpasst, und ein individuelles Duft-Design in den Stores und Showrooms weiter aufgewertet. Der exklusive Duft, der in den Geschäften versprüht wird, unterstreicht zudem die Ästhetik des Raumes.

In den Showrooms arbeitet die Marke auch mit weiteren digitalen Tools. Dort führte Porcelanosa mit ISA den Intelligent Surface Assistant ein. Via Touch und Marker können zu bestimmten Materialien und Produkten Informationen abgerufen werden. Eine sehr hochwertige und interaktive Lösung, wie das unten eingebettete Video zeigt.