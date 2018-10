Aopen und Solo IT geben eine neue Vertriebspartnerschaft für Österreich bekannt. Seit 2009 ist Solo IT als österreichischer Value Add Distributor für die Lösungsbereiche Infrastruktur und Multimedia sowohl am österreichischen als auch internationalen Markt tätig. Ab sofort steht das komplette Portfolio des Herstellers Aopen über Solo IT zur Verfügung.

Alexander Hawle, Geschäftsführer bei Solo IT, über die Partnerschaft: „Wir kennen Aopen-Geräte schon lange und freuen uns darauf, sie unseren Kunden vorzustellen. Mit dieser Hardwareplattform ergänzen wir unser aktuelles Portfolio um eine Reihe hochwertiger Produkte. Wir wissen, dass es auf dem Markt eine große Nachfrage nach robusteren Geräten gibt, und wir freuen uns, dass wir diese nun anbieten können.“