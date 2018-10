Die Outdoor-Ausstellung „Michael Wolf – Tokyo Compression“ solle ein Vorgeschmack auf die große Michael Wolf-Schau im Haus der Photographie sein, teilte das Museum mit. Die „große“ Ausstellung wird ab 16. November elf Werkserien und eine große Wandinstallation des deutsch-amerikanischen Fotografen zeigen, der unter anderem mit einer Serie von zufälligen Ereignissen auf Google-Street-View-Bildern bekannt wurde.

Als Riesen-Installation wird „The Real Toy Story“ (2004–2018) gezeigt, die in den Deichtorhallen auf 23 m x 4,5 m gezeigt wird. Über 20.000 Billigspielzeuge Made in China bilden den Rahmen für Porträtfotos von Arbeiterinnen und Arbeitern in chinesischen Spielzeugfabriken.