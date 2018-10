„Und seh’n wir uns nicht in dieser Welt, dann seh’n wir uns in Bielefeld“ – zumindest wenn die Beleuchtung stimmt (und vorausgesetzt, man glaubt überhaupt an die Existenz der Leineweber-Stadt). Luke Roberts, Hersteller einer smarten Design-Leuchte, hat Daten für 20 deutsche Großstädte ausgewertet, um herauszufinden, wo die Abdeckung mit LED-Straßenlicht am besten ist.

Von den insgesamt 1,2 Millionen Straßenleuchten, die in der Untersuchung berücksichtigt wurden, arbeiten 11,81 % Prozent mit LED-Leuchtmitteln (143.257 Laternen mit LED). In einigen Städten ist dieser Anteil deutlich höher. Das Trio, das die Untersuchung anführt, befindet sich demnach in Nordrhein-Westfalen: An erster Stelle bei der Abdeckung liegt Bielefeld mit 51% Laternen mit LED (15.811 von insgesamt 31.000 Laternen), gefolgt von Wuppertal (46 %) und Duisburg (23 %).

Den letzten Platz in der Untersuchung belegt die bayerische Landeshauptstadt: Mit 1,7 % LED-Straßenlaternen belegt München den Platz 20 (2.000 von insgesamt 120.000). Die Bundeshauptstadt belegt in diesem Ranking den Platz 15 mit einer Abdeckung von 8%. Und kann sowohl in relativen wie absoluten Zahlen mal ausnahmsweise klar gegenüber dem Süden punkten und ein wenig von seiner gern behaupteten Sexyness nachweisen. Denn nominal finden sich in Berlin mit 18.000 Laternen mit LED-Leuchtmittel – bei total 224.000 – sowohl insgesamt die meisten Laternen wie auch die meisten mit LED in der gesamten Auswertung.

An dieser Stelle ist die gesamte aktuelle Auswertung zu finden. Dort kann man auch ersehen, wer von den beiden ewigen Rivalen – also Köln und Düsseldorf – die Nase vorn hat.