Das neue ~ sedna presenter 5 bringt demnach wesentliche Verbesserungen mit sich, zu denen die plattform-übergreifende synchrone Wiedergabe ebenso gehört, wie Presenter Player Ultimate, verschiedene weitere Leistungsverbesserungen und Bugfixes sowie die Kompatibilität mit dem Betriebssystem MacOS Mojave (macOS 10.14). Dadurch sind maximale Stabilität, optimiertes Publishing und einer noch benutzerfreundlichere Projektverwaltung von Digital Signage-Projekten auf der neuesten Apple-Plattform gegeben.

Zu dem Release 5 gehört auch eine Cloud Playlist (Beta); MacOS- und Linux-Player werden derzeit schon unterstützt – die Unterstützung für unter Apple TV laufende Installationen wird in Kürze veröffentlicht. Wird die Funktion aktiviert, können grundlegende Playout-Szenarien direkt vom Presenter Cloud-Konto an verbundene Spieler geplant werden. Mit Presenter Creator Pro 5 können Sie mehrere Cloud-Wiedergabelisten in erweiterten Szenarien kombinieren.

Die neue Player-Generation für Linux ist in den Versionen X2 und X4 verfügbar. Mit dem Clustering können Nutzer bis zu 64x UHD / 4K mit 60 fps synchronisieren. Videowalls können dabei in einer flexiblen Anordnung von Zonen und Ebenen erstellt werden.