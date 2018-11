Displayindustrie LG Signature Artweek 2018 startet in Frankfurt

Der renommierte italienischen Designer und Architekten Alessandro Mendini kuratiert eine Ausstellungserie, die das Premium-Image und das Design der Marke LG Signature präsentiert. Die von November bis Dezember jeweils für eine Woche stattfindende Wander-Ausstellung hat ihren Auftakt in Deutschland (Frankfurt am Main, 16. nis 22. November 2018) und macht anschließend Station in Russland und Spanien.

Das minimalistische Design von LG Signature konzentriert sich auf das Wesentliche. Die Ausstellungsserie setzt diese Designphilosophie in Beziehung zu ausgewählter zeitgenössischer Kunst, darunter Werke so prominenter Künstler wie Anish Kapoor, Daniel Buren, Sol LeWitt und Carla Accardi.

Mendini kreiert ein stenografisches Schwarz-Weiß-Display mit Metallelementen, das sich auf die Qualität der Produkte bezieht. Im Rahmen der Artweek präsentiert LG verschiedene zeitgenössische Kunstwerke, die perfekt mit der sofort erkennbaren Ästhetik von LG Signature, der Ultra-Premium-Linie von LG, harmonieren. Diese werden in der Ausstellung mit den ikonisch gestalteten und technologisch zukunftsweisenden Signature-Produkten gezeigt, darunter ein OLED TV, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, ein Luftreiniger, ein Weinkühlschrank, ein Waschtrockner sowie eine Kühl-Gefrier-Kombination. Besondere Möbelstücke renommierter Marken wie Cassoni, Vitra und Alessi ergänzen die Szenerie.

Die LG Signature Artweek 2018 in Deutschland orientiert sich sehr stark am im nächsten Jahr anstehenden 100-jährigen Jubiläum des Bauhauses, der berühmten deutschen Designschule aus dem Jahr 1919. LG verbindet das, wofür die Bauhaus-Philosophie steht, mit dem eigenen Streben nach künstlerischer und funktionaler Balance. Das Bauhaus versuchte, verschiedene Disziplinen zu einem zusammenhängenden Ganzen zu vereinen.