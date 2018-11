Unmittelbar vor den Toren Leipzigs gelegen, bietet der Familienfreizeitpark Belantis mit über 60 Attraktionen Spaß für Groß und Klein. Verschiedene Achterbahnen, zahlreiche Karussells und Dutzende Fahrgeschäfte unterhalten die Gäste. Das „Abenteuerreich“ erstreckt sich über acht Themenwelten und bietet den Besuchern eine abwechslungsreiche Mischung aus rasantem Fahrvergnügen, magischen Shows und interaktiven Attraktionen. 2016 wurde Belantis mit dem 5. Platz unter Europas besten Freizeitparks in seiner Kategorie ausgezeichnet.

Das wohl größte Event zur Halloween-Saison in Mitteldeutschland fand nun im Leipziger Freizeitpark Belantis statt und bot den Besuchern von jeweils 10 bis 20 Uhr neben jeder Menge bizarrer Gestalten und herbstlich- schaurigen Dekorationselementen auch eine extra Portion Gruselspaß: Dafür wurden vier spektakuläre Grusellabyrinthe errichtet, in denen zum Leben erweckte Mumien, blutrünstige Zombies oder schaurige Märchenfiguren ihr Unwesen treiben und fesselnde Schauergeschichten erzählt werden – lichttechnisch in Szene gesetzt von BDL-Lichttechnik.

Neben hunderten Skeletten, unzähligen Litern Kunstblut, kilometerweise Spinnweben, zahlreichen Fantasiekreationen und mehr als 30 mitwirkenden „Live-Erschreckern“ sorgte vor allem die Lichttechnik dafür, dass den Gästen das Blut in den Adern gefror.

Um kosteneffizient zu arbeiten, kamen nur LED-Scheinwerfer in Frage. Neben einem geringen Stromverbrauch war auch die entsprechende Leistung wichtig. Außerdem wollte man für Schwarzlicht/UV-Effekte keine zusätzlichen Scheinwerfer installieren. Eine weitere Anforderung: Die Scheinwerfer mussten outdoorfähig sein, da in der Pyramide, in der unsere Grusellabyrinthe aufgebaut wurden, immer ein gewisses Maß an Spritzwasser und Feuchtigkeit wegen der ebenfalls dort befindlichen Wildwasserfahrattraktion vorhanden ist. Nicht zuletzt war eine Weiternutzung der Scheinwerfer in jeglichem Bereich – ob zu Events oder weiteren neuen Outdoor-Attraktionen – zwingende Voraussetzung.

Insgesamt verbaute BDL 50 Chauvet Professional Colordash H7 IP, die nach IP65 zertifiziert sind. Die Beams arbeiten mit RDM (Remote Device Management) und Puls-Weiten-Modulation (PWM).