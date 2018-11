Die neue Handheld-Kasse L2 von Sunmi überträgt den Bedienkomfort eines Android-Smartphones in den Zahlungsverkehr von Gastronomie und Einzelhandel. Das 5″ IPS-Display mit kapazitivem Touch und einer Auflösung von 1.280 x 720 p sowie die Benutzeroberfläche des Betriebssystems Android 7.1 ermöglichen eine intuitive, Bedienung per Fingereingabe. Darüber hinaus gewährleisten der 5000mHA-Lithiumakku sowie das Gewicht von nur 250 g ein bequemes Handling. Die Sunmi L2 unterstützt Near Field Communication (NFC) und ermöglicht damit die mobile Zahlungsabwicklung über Google Pay. Die Erfassung von Barcodes wiederum kann wahlweise über die 5 Megapixel-Kamera oder den integrierten 2D-ZEBRA-Scanner erfolgen.

Für die benötigte Leistung sorgt ein Qualcomm Quadcore ARM Cortex-A53-Prozessor mit einer Spitzenleistung von 1,3 GHz. An Speicherplatz bietet die Sunmi L2 16 GB ROM und 2 GB RAM. Mit dem SD-Kartenslot kann die Speicherkapazität zudem um bis zu 64 GB erweitert werden. Konnektivität ist über WiFi oder das Mobilfunknetz mit SIM-Karte möglich. Bluetooth bietet die Möglichkeit, weitere Peripheriegeräte, wie beispielsweise einen mobilen Drucker oder ein mobiles EC-Kartenlesegerät, zu verbinden.

Mit einem Umgebungstemperaturbereich von -20° bis +55° Celsius, wasser- und staubdichtem sowie sturzfestem Gehäuse (wasserdicht bis 1 m Wassertiefe; maximale Sturzhöhe 1,2 m) empfiehlt sich die Sunmi L2 für den Einsatz in raueren Umgebungen, wie zum Beispiel auf Outdoor-Sportveranstaltungen, Festivals oder Jahrmärkten. Auch im Außeneinsatz bei kühleren Temperaturen sind keine kalten Finger beim Kassiervorgang zu befürchten: Die Empfindlichkeit des Touchdisplays lässt sich für die Bedienung per Handschuh einfach regulieren, etwaige Falscheingaben durch Feuchtigkeit von Schnee oder Regen auf dem Display sind dadurch ausgeschlossen.

Die Sunmi L2 POS ist ab sofort exklusiv bei Concept International erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 410 Euro netto, für die Variante mit integriertem ZEBRA-Scanner bei 550 Euro. Auf Wunsch bietet Concept Resellern – in Zusammenarbeit mit spezialisierten Technologiepartnern – die Auslieferung der Kassen mit individuell assemblierter Android-Kassensoftware an. Systemintegratoren profitieren darüber hinaus von dem Managementtool „Sunmi Cloud“, über das sich Software-Updates und neue Anwendungen einfach in die in Betrieb befindlichen Geräte einspielen lassen.