Jürgen Bösl wechselte zum 01.09.2018 von Ctouch Europe, einem Hersteller interaktiver Displays, zu ViewSonic. Er war dort als Sales Manager für die DACH-Region zuständig. Zuvor sammelte er bei weiteren in der Branche bekannten Herstellern.

Seine Laufbahn begann der gelernte Einzelhandelskaufmann im Consumer-Tech-Bereich. 1997 wechselte er dann zur API Computerhandels GmbH, wo er unter anderem als Produktmanager und Teamleiter aktiv war. Im Jahr 2001 ging Bösl für drei Jahre als Account Manager B2B NRW zu Lexmark. Dem folgten zwei Jahre bei Samsung und über sieben Jahre als Account Manager Reseller B2B Bayern bei Epson. Von 2014 bis 2017 war Jürgen Bösl schließlich bei InFocus International B.V. zunächst als Key Account Manager Distribution Deutschland und dann als Manager UCC / Display (GER/POL/SUI/AUT) in Verantwortung.

„Mit Jürgen Bösl geht ein routinierter Experte bei uns an Bord, der seit knapp 20 Jahren im Technologiesektor aktiv ist“, sagt ViewSonics Country Manager DACH, Thomas Müller. „Er wird unsere Partner tatkräftig dabei unterstützen, die Unternehmenskunden noch besser zu beraten und zu betreuen. Ich verspreche mir davon unter anderem eine weitere Beschleunigung unseres überdurchschnittlichen Wachstums.“

Laut ViewSonic wächst das Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowohl im Consumer- als auch im Business-Segment. Bei Letzterem sehe man aktuell besonders große Potenziale.

„Ich habe das Wachstum von ViewSonic in den vergangenen Jahren beobachtet und will das Unternehmen nun dabei unterstützen, weiterhin den Erfolg zu steigern“, erklärt Bösl seinen Start bei dem Hersteller. „Das breite Portfolio und das zunehmend starke Team sowie das spezialisierte Netz an Partnern bringen uns in eine gute Position. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“