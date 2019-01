Ein erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter uns! Als einer der führenden Softwarehersteller für Digital Signage in Europa und insbesondere der DACH Region stellen wir fest, dass die Komplexität der Digital Signage Anforderungen rasant zunimmt. Zu diesen Herausforderungen haben wir smarte Lösungen gefunden und innovativ vorantrieben, so auch bei der technischen Umsetzung des Shop-Konzepts unseres langjährigen Kunden Deutsche Telekom AG sowie bei einem Projekt mit einem Unternehmen aus der Systemgastronomie, bei dem der Standard-Content für die Übernahme mehrerer Displays mit synchronisierten und zusammenhängenden Contents unterbrochen wird.

Nach Umstellung des Userinterfaces auf HTML5 konnten wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern zahlreiche neue Unternehmen von unseren Produkten überzeugen und die Services der bestehenden Kunden weiter ausweiten.

Verstärkt sehen wir unseren Schwerpunkt 2019 in der standortunabhängigen, kundenindividuellen und automatisierten Einbindung von Inhalten. Insbesondere werden die Schnittstellen zur Integration von Drittanbietern ausgebaut, beispielsweise Social Media Plattformen, Projekt-Management-Tools und weitere Web-Apps. Neben dem klassischen Digital Signage am Point of Sale wird auch die unternehmensinterne Kommunikation, auch Corporate Signage genannt, eine wichtige Rolle spielen. Zusammenfassend wird es um smarte und flexible Digital Signage Lösungen mit einem klaren Mehrwert für die Kunden gehen. Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit diesen modernen Herausforderungen befasst und entwickeln die Software dementsprechend, was unsere Position am Markt enorm stärkt.

Für 2019 erwarten wir eine Fortsetzung der rasanten Marktentwicklung. Technische Weiterentwicklungen und IoT werden weiterhin neue Anwendungsbereiche erschließen und komplexe Projekte und Individuallösungen den Digital Signage Markt prägen. Eine stärkere Integration von Mobile Devices macht Digital Signage zudem interaktiver und ermöglicht es Zielgruppen effizienter und differenzierter zu erreichen.

Diesen Trends sehen wir durch unsere langjährige Erfahrung freudig entgegen und werden mit unserer Kompetenz neue Entwicklungen in unserer Branche forcieren. Zudem gilt es nicht nur den Anforderungen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden, sondern auch Neuentwicklungen voranzutreiben, die dem Kunden die Arbeit erleichtern und intelligente Lösungen bieten.

Eines unserer Features ist die Erkennung von Geräten über Barcode und die damit über Tablet änder- und austauschbaren Playlisten. Diese Funktion ist insbesondere für Shop-Konzepte interessant, in denen die Ausstellungsflächen individuell gestaltet und geändert werden. Sie ermöglicht den Content schneller vor Ort auszutauschen und eventuelle Änderungen entsprechend der Bedürfnisse am PoS vorzunehmen.

Die mdt Medientechnik GmbH blickt mit Begeisterung auf ein interessantes und innovatives Jahr 2019 und sieht durch die konstanten Erfolge vielen spannenden Projekten entgegen. Durch unser hochqualifiziertes Team und das Netzwerk aus starken Partner an unserer Seite sind wir optimal für neue Herausforderungen aufgestellt.