Das Digital-Signage-Jahr 2018 war eine Achterbahnfahrt mit ganz besonderen Höhen und Tiefen. Es hätte ein sehr gutes Jahr sein können, wenn, ja wenn, nicht zum Ende des Jahres die massiven weltweiten Lieferschwierigkeiten von Intel-Prozessoren die Auslieferung von Digital-Signage-Playern ausgebremst und Projekte ins Stocken gebracht hätten. Diese Entwicklung kam plötzlich und unerwartet. Und weiterhin ist eine Entspannung vor allem durch die Nutzung alternativer Prozessoren zu erwarten.

Uneingeschränkt positiv ist dagegen die Nachfrage nach Digital Signage zu beurteilen: In immer mehr Lebensbereichen und Branchen gehören digitale Informationssysteme im Jahr 2018 ganz selbstverständlich dazu. Selbst in einer der zurückhaltendsten Branchen, dem Lebensmittelhandel, gab es ein Umdenken: Große Ketten wollen am Point of Sale ein besseres Erlebnis bieten und Umsatzpotenziale heben. Gleich mehrere Handelsketten durften wir in den vergangenen Monaten beim Rollout über ein weit verstreutes Filialnetz begleiten.

Für 2019 erwarten wir, dass sich die Digital-Signage-Branche nochmals häutet und die Auslieferung visueller Inhalte mit modernsten Technologien verbindet. Neben klassischen Formate und eher statischen Anzeigen oder Video-Endlosschleifen werden zunehmend neue Formen treten: Interaktives Digital Signage mit Touchscreens; programmatisches Digital Signage, bei dem auf Basis von Nutzerdaten Werbeinhalte ähnlich wie bei Google Adwords versteigert werden; Gaming auf der Basis von Bewegungen der Menschen vor den Bildschirmen; und nicht zuletzt ein auf Realtime-Daten und künstlicher Intelligenz basiertes Ausspielen von Digital Signage Content.

Mit anderen Worten: Im Jahr 2019 wird Digital Signage noch nützlicher, intelligenter und unterhaltsamer.