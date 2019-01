Mit der Öffnung des ersten Amazon Go Supermarkts für die Öffentlichkeit im Januar 2018, ist Bewegung in den Einzelhandel gekommen. Händler weltweit beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie sie Kunden bereits vor dem ersten Schritt in den Laden an digitalen Kanälen abholen und das Einkaufserlebnis reibungsloser gestalten können. Daher standen mobiles Scannen und Self-Checkout in diesem Jahr im Fokus von Einzelhändlern. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Generell zeigt sich: Einzelhändler werden mutiger und sind bereit, neue Technologien auszuprobieren. Das fängt beim Thema Integration neuer Bezahlmöglichkeiten an, Stichwort Apple Pay, und reicht bis zu einer immer stärkeren „Eventisierung“ im Handel. Da werden Lebensmittel und ihre Zubereitung zelebriert und Produkte mit erweiterten Services zu echten Erlebnissen aufgewertet. Sportartikelhersteller machen das beispielsweise vor, indem sie Kunden ihre Produkte bei Sportstunden testen lassen. 2019 wird definitiv ein spannendes Jahr für den Einzelhandel.