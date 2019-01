Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller AV-Stumpfl ist auf der ISE am Stand 1-H10 und am Stand 1-H5 zu finden.

Der österreichische Technologiehersteller AV-Stumpfl wird auf der ISE 2019 neue Leinwandsysteme und vor allem das Next-Generation Medienserversystem Pixera 1.0 vorstellen, das als reine Softwarelösung oder in Verbindung mit den Medienservern des eigenen Hauses genutzt werden kann.

Pixera ist ein 64-Bit System für Echtzeit-Medienverarbeitung, Compositing und Steuerung. Dabei setzt man stark auf eine benutzerfreundliche und zeitgemäße Usability. User könnten mit diesem System spielerisch Optionen und Features entdecken und schrittweise vom Anfänger zum Experten werden, verspricht der Hersteller. In einem ersten Video (am Ende dieses Textes eingebettet) kann man sehen, wie in Pixera Projekte umgesetzt werden können.

Aktionen im 2D- und 3D-Raum folgen den gleichen Mechanismen und Prinzipien. Das System wurde so gestaltet, dass Nutzer die allerwichtigsten Handlungen in sehr kurzer Zeit und mit nur minimalem Arbeitsaufwand ausführen können. Die Interfacelogik ermöglicht es selbst Personen, die die Software zum ersten Mal nutzen, die Grundlagen des Systems intuitiv zu verstehen.

AV-Stumpfl kombiniert eine mächtige Render Engine mit der neuen Oberfläche. Man wolle die allgemeine Usability auf ein neues Level bringen, so Tobias Stumpfl, CEO der AV-Stumpfl GmbH. „Die Leistung unseres Entwicklerteams macht uns sehr stolz. Wir glauben, dass es noch nie einfacher war, einen Einstieg in die Welt professioneller Medienzuspielung zu finden“, sagt Stumpfl. „Die allgemeine Benutzerfreundlichkeit bedeutet allerdings nicht, dass Pixera keine Tiefe hätte. Die große Flexibilität, mit der User Content in einer 3D-Umgebung editieren können, ist nur ein Beispiel dafür, dass Pixera ein leistungsstarkes Werkzeug ist, das sicher viele AV-Profis auf der ISE begeistern wird.“

Zu den Features und Eigenschaften gehören:

sehr benutzerfreundliche GUI

nahtlose Integration von 2D- und 3D-Räumen für schnelles Programmieren von Shows, Compositing und Warping / Projection Mapping

integrierte Projektoren- und LED-Displaydatenbanken für schnelle drag-and-drop Konfiguration

flexible API, die es externen Applikationen erlaubt, auf Pixera-Features aufzubauen

NDI Streaming

performante Render Engine für ultra-hochauflösenden Content

AV-Stumpfl wird auf der ISE zusätzlich zur Pixera-Software auch die zwei neuen Medienserver-Modelle namens Pixera one und Pixera two und einen Prototypen des Pixera mini vorstellen. Die beiden ersten Systeme sind kompakte Allround-Lösungen, die neben der allerneuesten Prozessortechnologie viele Optionen für das Spezifizieren von Hardwarekomponenten bieten. Beide Modelle unterstützen die neue Flex-Inputkartentechnologie.

Pixera one ist ein kompakter 1HE Server, der auch unkomprimierten 4K Content bei 60fps abspielen kann. Die geringe Tiefe von 45cm macht ihn für den Installationsbereich interessant. Der Medienserver ist mit 2 oder 4 Outputs erhältlich

ist ein kompakter 1HE Server, der auch unkomprimierten 4K Content bei 60fps abspielen kann. Die geringe Tiefe von 45cm macht ihn für den Installationsbereich interessant. Der Medienserver ist mit 2 oder 4 Outputs erhältlich Pixera two ist ein 2HE Servermodell, also doppelt so hoch. Mehr Platz bedeutet hier auch mehr Optionen zur maßgeschneiderten Zusammenstellung von Komponenten und redundante Stromversorgung. Die Lösung ist mit 2, 4 oder 8 Outputs erhältlich

ist ein 2HE Servermodell, also doppelt so hoch. Mehr Platz bedeutet hier auch mehr Optionen zur maßgeschneiderten Zusammenstellung von Komponenten und redundante Stromversorgung. Die Lösung ist mit 2, 4 oder 8 Outputs erhältlich Pixera mini ist ein flexibler und ultra-kompakter Medienplayer, laut Hersteller perfekt geeignet für Digital Signage und Multi-Display-Applikationen

ISE-Besucher werden am AV-Stumpfl-Stand zudem eine kurze Video- und Projection Mapping Show des preisgekrönten portugiesischen Kreativstudios Ocubo erleben können, die mit Pixera ausgespielt wird und speziell für die ISE 2019 kreiert wurde.