Bereits seit Mitte November 2018 verstärkt Marcel Johne als neuer Head of Sales das Team der Videro AG aus Gronau. Mit dieser Personalentscheidung untermauern die Vorstände Johannes Büld und André Brinkmöller die strategische Ausrichtung des Digital Signage-Softwareanbieters in Richtung Expansion und Wachstum, insbesondere auf dem europäischen Markt.

Marcel Johne bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb in seine neue Position mit ein, zuletzt als Leiter des Vertriebsteams in der DACH-Region bei einem deutschen Digital Signage-Anbieter, bei dem er für Betreuung und Ausbau von Großkunden zuständig war. Zentrale Aufgaben des neuen Head of Sales sind Führung, Controlling und Ausbau der Vertriebsaktivitäten sowie die Entwicklung neuer und innovativer Einkaufserlebnisse am PoS, gemeinsam mit den von ihm betreuten Neu- und Bestandskunden.

Johne in einem Statement zum Amtsantritt: „Die Videro AG hat mit der Videro-Plattform ein einzigartiges Produkt geschaffen, das den Anwendern ermöglicht, völlig neuartige Kommunikations-, Beratungs- und Shoppingerlebnisse zu erschaffen, das sich durch Flexibilität und Stabilität auszeichnet und dabei vollkommen intuitiv bedienbar ist. Meine Ziele sind einfach: Gemeinsam mit den neuen Kollegen, möchte ich die internationalen Vertriebsstrukturen weiter auf- und ausbauen und das gesamte Team dabei unterstützen, noch mehr Kunden von den vielfältigen Möglichkeiten unseres Angebots zu begeistern.“

Auch André Brinkmöller, Mitglied des Vorstands, zeigt sich mit der Personalie sehr zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen und gut vernetzten Branchenkenner für uns gewinnen konnten. Marcel Johne hat von Beginn an gezeigt, wie wertvoll er für den weiteren Ausbau unserer Marktposition ist, aber auch, mit wie viel Motivation und Expertise er den Herausforderungen unseres schnell wandelnden und hochinnovativen Marktes begegnet.“