Rosario Marseglia ist als Regional Sales Manager für DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Italien mit Sitz in Stuttgart zu Mersive gekommen. Für die Region Mittlerer Osten und Afrika mit Sitz in Dubai nimmt Mersive Cyril Mattar als Regional Sales Manager und Ramy Alam als Sales Engineer an Bord.

Rosario Marseglia arbeitete zuvor beim Systemintegrator proAV, wo er zwei Jahre als Country Manager für Deutschland tätig war. Zudem war er über dreizehn Jahre bei Crestron als Country Manager und zehn Jahre als Sales Director bei Comm-Tec tätig.

Cyril Mattar war zuvor bei RMG Networks beschäftigt, wo er fast zwei Jahre lang Regional Sales Manager für die MEA-Region war. Seine Erfahrung in den Bereichen Collaboration/Unified Communication und AV umfasst Technologievertriebsrollen bei Microsoft, Prysm, GBM und Lightbox.

Ramy Alam ergänzt das Team von Mersive und bringt 18 Jahre technische Vertriebserfahrung in das Unternehmen ein. Bevor er zu Mersive kam, war Alam Alam Digital Transformation Solutions Architect bei Bluegrass. Weitere Erfahrungen erlangte er zehn Jahre lang bei Polycom und mehr als fünf Jahre lang bei Marconi Telecommunications.

„Wir machen große Fortschritte mit unserer Strategie, in jeder wichtigen EMEA-Region vor Ort eine starke Präsenz zu haben”, erklärt Jeff Meyer, General Manager EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) in einem Statement zu den Personalien. „Wir planen, in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und dem Mittleren Osten jeweils einen regionalen Vertriebsleiter und einen Vertriebsingenieur sowie einen lokalen Value Added Distributor zu haben. Das Interesse an der kabellosen Kollaborations- und Besprechungsraumlösung Solstice von Mersive wächst, da wir zusätzliche Ressourcen für die Zusammenarbeit mit Kunden bereitstellen. Rosario Marseglia, Cyril Mattar und Ramy Alam sind erfahrene Fachleute am Start und wir sind mit den Neueinstellungen für ein weiteres starkes Wachstum in Europa gut positioniert.“

Rosario Marseglia fügt hinzu: „In meiner früheren Funktion bei einem führenden Systemintegrator hatte ich die Möglichkeit, Lösungen vieler Anbieter zu evaluieren und ich glaube, dass Mersive Solstice wirklich außergewöhnlich ist. Ich freue mich sehr, diese Technologie bei Kunden in deutsch- und italienischsprachigen Märkten in Europa zu etablieren.“

Cyril Mattar sagt: „Ich bin begeistert, nun zur Mersive-Familie zu gehören. Ich glaube, dies ist der Beginn einer neuen Ära der Kooperationsplattformen und Mersive führt diese Transformation an. Der Mittlere Osten ist sehr offen für neue Ideen und Technologien und ich sehe große Chancen für Mersive.“

Ramy Alam fügt hinzu: „Mit Solstice hat Mersive die Zusammenarbeit auf eine ganz neue Ebene gehoben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die digitale Transformation des Besprechungsraums voranzutreiben und durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern die Akzeptanz in unserer Region zu fördern.“