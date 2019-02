Erst kürzlich wurde die neu entwickelte Immobilie in Riad fertiggestellt. Das Management des Al Thagher Plaza wollte die Besuchererfahrung verbessern und den Standort besser vermarkten.

Deshalb wurden 31 Screens im gesamten Areal installiert – etwa in der Nähe von Restaurants, Parkplätzen und anderen in der Mall gut frequentierten Orten.

Installiert wurden dazu imotionG6 75″ Screens im Portrait-Modus von Hersteller Infinitus. Genutzt werden dabei 8x doppelseitige DooH-Displays sowie weitere LFDs, in dem Fall 55-Zöller. Letztere sind in Innenbereichen zu finden und müssen nicht die Anforderungen erfüllen, die an die double-sided 75-Zöller gestellt wurden und werden.

Zwei Besonderheiten mussten in dem Projekt beachtet werden: die klimatischen Gegebenheiten vor Ort sowie eine auch ästhetisch passende Integration in die umgebende Architektur.

Für die Installation zeichnet der Integrator Pixxells Media verantwortlich, regionaler Partner von Hersteller Infinitus und Entwickler von Digital Signage-Lösungen. Die Idee bestand darin, ein umfassendes Messaging-Konzept zu entwickeln, bei dem der Kunde nicht nur mehr Umsatz erzielen kann, sondern auch die Möglichkeit hat, seine Marke am PoI mittels Visualisierung bekannter zu machen.

Die Screens mussten vor direkter Sonneneinstrahlung, Sand, Sandstürmen und Temperaturschwankungen geschützt werden. Deshalb wurde die imotionG6-Technologie für das Thermomanagement ausgewählt. Auch vor dem Eindringen feinen Staubs mussten die Screens besonders geschützt werden. Zum Einsatz kommen speziell für Infinitus gefertigte, nach IP66 zertifizierte und gekapselte HVAC-Einheiten mit ausgefeilter Kühlungstechnologie.