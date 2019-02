Mit inzwischen mehr als 260 Mitarbeitenden an 26 Standorten ist IT-Haus in Deutschland und Luxemburg aktiv. Hauptsitz ist Föhren. Als die Firma 1998 gegründet wurde, lag der Fokus im bundesweiten Versandhandel von IT Hard- und Software sowie von Verbrauchsmaterialien. 2001 errichtete IT-HAUS im Industriepark Region Trier (IRT) ein eigenes Dienstleistungs- und Logistikzentrum, das 2008 auf eine

Gesamtfläche von rund 4.500 m² erweitert wurde.

Das Portfolio des Dienstleisters erstreckt sich von der IT-Beratung, der Beschaffung, der Installation und dem Betrieb bzw. Wartung unterschiedlicher IT-Lösungen aus den

Kerngeschäftsfeldern Managed Print Solutions, Client & Mobility, Infrastructure, Digital Signage und

Software & Cloud Solutions.

Mit diesem Mix hat sich die IT-HAUS GmbH 20 Jahre nach Firmengründung zu einem der führenden IT-Systemhäuser in Deutschland entwickelt. Das lässt sich auch aus den Zahlen ablesen: Im Jahr 2018 erreichte IT-Haus einen Jahresumsatz von 115 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz zuletzt um 14% an.

Die wiederholte Auszeichnung zum Besten Systemhaus innerhalb der Umsatzklasse von bis zu 250 Millionen

Euro Umsatz zeigt Wirkung. Auch international agierende Konzerne setzen auf Leistungen und Kompetenz des rheinland-pfälzischen Unternehmens. Diese reichen von neuesten Cloud-Technologien über komplexe Infrastruktur-Lösungen bis hin zu ausgefeilten IT-Sicherheitskonzepten. Dazu stehen

den Kunden eigene Experten-Teams zur neutralen Beratung bis hin zur Implementierung zur Verfügung.

Im Bereich Digital Signage bietet IT-HAUS eine eigene skalierbare Full Service -Lösung an, die aus einem CMS, mandantenfähiger Rechtestruktur und einer integrierten Bild- und Video-Datenbank. On-Premis oder als Cloud: Die Kunden entscheiden, welche der beiden Varianten sie bevorzugen. Die Contents lassen sich lokal, national oder international steuern. Weitere optionale Leistungen lassen sich zubuchen, etwa zur Erstellung von Inhalten.

Unser Aufmacherbild zeigt die Geschäftsführung der IT-HAUS GmbH (v.l.): Dr. Thomas Simon, Ingo Burggraf und Ulrich Simon.