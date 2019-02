Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Sharp ist auf der ISE am Stand 12-E100 zu finden.

Auf der ISE 2019 präsentiert Sharp sein erstes Windows Collaboration Display (WCD), die nächste Generation interaktiver Displays für verbesserte Teamarbeit. Das 4K-Display mit 70″ entspricht den WCD-Spezifikationen von Microsoft und enthält neben der Touch-Technologie von Sharpauch IoT-Sensoren zur intelligenten Nutzung von Arbeitsbereichen.



In stündlichen Live-Demos sehen Besucher, wie sich Meetings mit dem WCD noch interaktiver und produktiver gestalten lassen. Dank USB-Port und drahtlosen Anschlussoptionen lässt sich das Gerät rasch mit anderen Systemen verbinden. Verzögerungen zu Beginn von Besprechungen oder beim Auswechseln von Geräten zwischen zwei Präsentationen werden so vermieden. Das Display ist für bekannte Microsoft-Tools wie Office 365 optimiert, die in den meisten Organisationen verwendet werden.

Im Prinzip funktioniert der Screen als Tor in die Welt von Microsoft Azure. Der in Amsterdam bei Sharp gezeigte Screen kann etwa Daten zur Raumtemperatur und -Feuchtigkeit für verschiedenste Anwendungen liefern. Das macht den Screen vor allem für Kundengruppen interessant, die intern stark auf Microsoft-Produkte für ihre Netzwerke und Services setzen.

Sharp ist erst der zweite Hersteller, der ein WDC anbietet. Das Modell der Japaner ist eher im höherpreisigen Segment anzusiedeln.