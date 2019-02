Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Unilumin ist auf der ISE am Stand 12-F60, 12-F50 und 12-H50 zu finden.

Bei einer Pressekonferenz hat Unilumin bekanntgegeben, dass das Unternehmen nun in der Lage sei, 4k-Mini-LED-0,9-mm-Produkte in Serie herzustellen. Die Umstellung auf die Massenfertigung in diesem Bereich werde 2019 für ein zunehmendes Geschäft stehen, so die Firma weiter.

Neben Mini-LED will Unilumin Micro-LED weiter als Technologie nutzen.