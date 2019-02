MWC 2019 Digitales Völkerball in Echtzeit

Heute beginnt in Barcelona der Mobile World Congress. Am Stand der Telekom erleben Messe-Besucher spielerisch die Leistungsstärke einer neuen Technologie: Hier können sie digitales Völkerball in Echtzeit spielen – simultan mit vielen Mitspielern.

Genutzt wird dazu die Edge-Computing-Technologie. Edge Computing führt Rechenleistungen am „Rand“ des Netzes aus. Das ermöglicht bisher unerreichte kurze Reaktionszeiten. Edge Computing wird damit ein wichtiger Baustein für den künftigen Standard 5G.

Telekom, MobiledgeX und Niantic haben dazu eine Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, gemeinsam völlig neue Augmented-Reality-Erlebnisse zu schaffen. Dabei stellt die Telekom die Edge-fähigen Netze. MobiledgeX steuert die Programmier-Schnittstellen bei. „Pokemon GO“-Entwickler Niantic liefert die Anwendungen. Die drei Partner präsentieren „Codename: Neon“, das weltweit erste Multiplayer-Spiel mit Edge Computing-Unterstützung.

Besucher können das Spiel live spielen. Dazu steht das brandneue Samsung Galaxy S10+ mit Edge Computing-Unterstützung bereit. In Echtzeit kann eine Vielzahl von Akteuren gleichzeitig spielen. Die Edge-Cloud synchronisiert blitzschnell alle Daten wie Positionen, Aktionen oder Punktestände. Die nur minimale Latenzzeit soll zu einem völlig neuen Spiel-Erlebnis führen.

„Codename: Neon“ braucht besonders hohe Bandbreiten. Diese liefert das extrem reaktionsschnelle Netzwerk der Telekom. Die Basis dafür bildet das neue Produkt „MobiledgeX Edge-Cloud R1.0“. Dahinter steckt das erste öffentliche, mobile Edge Netzwerk. Es wurde kürzlich erstmalig im Netz der Telekom in Deutschland implementiert.

Samsung hat gemeinsam mit den Partnern auf dem Samsung Galaxy S10+ eine Schnittstelle zu „MobiledgeX Edge-Cloud R1.0“ geschaffen. Das neue Smartphone greift dynamisch auf die benötigte Edge-Infrastruktur zu. Augmented Reality und Mixed-Reality-Anwendungen müssen dafür nicht verändert werden. Samsung setzt diese Art der Kooperationen mit Branchenführern fort. So lassen sich gemeinsam neue Geschäftsmodelle für 5G entwickeln. Zusätzlich können die Partner die Edge-Funktionalitäten weiter ausbauen.