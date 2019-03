Barco hat im chinesischen Suzhou ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für AV-Lösungen im Gesundheitswesen eröffnet. Die Investition in das R&D-Zentrum ist Teil von Barcos Plan, den stark wachsenden chinesischen Gesundheitsmarkt mit seinen Visualisierungslösungen weiter zu durchdringen und zugleich die Firmenstrategie „In China für China“ umzusetzen.

Suzhou ist ein Medtech-Hotspot in China. Hier haben sich bereits jetzt zahlreiche lokale und internationale Firmen aus dem Bereich angesiedelt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 10% und einer von der Regierung festgelegten Investitionspriorität boomt der chinesische Gesundheitsmarkt. AV-Spezialist Barco möchte aus diesem Grund seine Anzeige-Technologien dort stärker als bislang absetzen. In einer ersten Phase sollen künftig monatlich bis zu 20.000 für Healthcare-Einsätze konzipierte Screens in Suzhou produziert werden.