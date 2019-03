Händler sollen so in der Gestaltung, Organisation und Unterhaltung der digitalen Medien am Point of Sale unterstützt werden. „Mit Hilfe der Agenturleistungen können wir unsere Lösungen beim Kunden besser positionieren und nachhaltig umsetzen“, so Bütema CEO Dirk Frintrop.

Als Leiter dieser Position wird Christian Brand fungieren. Brand bringt breite Erfahrungen aus dem Fashion-Einzelhandel und der Werbebranche mit. Er ist seit 5 Jahren für die Bütema AG tätig.

Die Bütema AG mit Sitz in Bietigheim-Bissingen erstellt Software, Prozesse und Workflows für die Emotionalisierung, Beratung und optimale Abwicklung der Shopping Erlebnisse im Einzelhandel. Dabei steht das perfekte Erlebnis des Konsumenten und eine bestmögliche Integration in moderne Omnichannel-Umgebungen genauso im Mittelpunkt wie die Bereitstellung aller relevanten Produktinformationen im Backend.