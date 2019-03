Auf dem Kern & Stelly MEDIALOG 2019, der am 14. Mai 2019 stattfindet, erwartet die Branche ein Mix aus Messeständen, Gastvorträgen und Rahmenprogramm.

In den historischen Räumlichkeiten des Ofenwerk trifft der Industriecharme der 1920er Jahre auf die neuesten AV-Technologien. Bei guten Gesprächen mit dem Who is who der AV-Branche können die Besucher die aktuellen Produkthighlights live erleben und sich von den Experten vor Ort beraten lassen.

Auf zahlreichen Messeständen präsentieren sich Hersteller wie Atlona, BenQ, CHIEF, Epson, NEC, Promethean, Samsung, Sharp, SMART und tvONE und zeigen ihre Lösungen aus den Bereichen Projektion, Displays und LED-Walls sowie das passende Zubehör.

Gastvorträge zu den Themen Vergaberecht, Digitalisierung und Arbeitswelt 2.0 sowie individuelle Standführungen ergänzen das Programm.

Details zur Veranstaltung finden sich auf der Website des Veranstalters.